Galatasaray'dan Bir Transfer Bombası Daha

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Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe Beko’nun 3 kupa kazanma başarısı göstermesinde önemli pay sahibi olan Errick McCollum’u transfer etmesinin ardından transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak NBA ve Avrupa’daki performansıyla adından söz ettiren ABD’li şutörü kadrosuna kattığını duyurdu. Jerome Robinson, kendisini Galatasaray’a bağlayan 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarını heyecanlandıran transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, “Boston College’dan NBA Draftı’na, NBA’den Fransa Ligi’ne ve şimdi de İstanbul’a uzanan bu yolculukta 1.97’lik boyu, çok yönlü oyun tarzı ve lider özellikleriyle Galatasaray MCT Technic formasını giyecek olan Amerikalı şutör oyun kurucuya başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyoruz” denildi.

Yıldız isim 2018 NBA draftında Los Angeles Clippers tarafından 13. Sıradan seçilmişti. 28 yaşındaki Robinson, Washington Wizards ve Golden State Warriors ekiplerinin formasını giymiş ve son olarak Fransa’nın Saint-Quentin Basket-Ball takımında boy göstermişti.

ABD’li şutör, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 13.1 sayı, 3.6 ribaund ortalamalarıyla adından söz ettirmişti.