Galatasaray’dan Bernardo Silva Bombası: İlkay da Devrede

Galatasaray’ın, Manchester City forması giyen Bernardo Silva için girişimlere başladığı öne sürüldü. Transferin 3 yıllık maliyetinin yaklaşık 50 milyon euroyu bulabileceği iddia edildi.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray gelecek sezonun transfer planlamasına başlarken, önceliği 10 numara pozisyonuna verecek. Dries Mertens ile vedalaşmasının ardından bu mevkideki boşluğu bir türlü dolduramayan sarı kırmızılılarda İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Yaser Asprilla gibi isimler forvet arkasında denendi ancak beklenen verim alınamadı.

BERNARDO SİLVA

Gelecek sezon 10 numara sıkıntısı yaşamak istemeyen Galatasaray'ın, bu eksikliğini Manchester City ile iki ay sonra sözleşmesi bitecek olan olan Bernardo Silva'yla doldurmayı hedeflediği öne sürüldü. Sabah gazetesindeki habere göre Portekizli yıldız için sarı kırmızılı kulüp adına ilk teması İlkay Gündoğan kurdu ve eski takım arkadaşına Galatasaray'ı anlattı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 43 maça çıktı ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Etiketler
Galatasaray
ÇOK OKUNANLAR
