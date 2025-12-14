Galatasaray'dan Başakşehir Maçı İçin TFF'ye Başvuru!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık'ta Başakşehir ile yapılacak maçın 1 gün önceye (Çarşamba) çekilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

Son Güncelleme:
Galatasaray'dan Başakşehir Maçı İçin TFF'ye Başvuru!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık Perşembe günü RAMS Başakşehir'le oynanması planlanan ilk hafta maçının gününün değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Kulüpten alınan bilgiye göre sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir maçının 17 Aralık Çarşamba gününe çekilmesi için TFF'ye başvurdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da dün oynanan Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasından sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, kupa maçının günüyle ilgili tepki göstermişti.


Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Galatasaray Başakşehir
Son Güncelleme:
Aslan Ligde Kayıpsız: Galatasaray, Antalyaspor'u 4-1 Yendi Galatasaray, Antalyaspor'u 4-1 Yendi
TFF'den 'Beşiktaş ve Serdal Adalı' Kararı TFF'den 'Beşiktaş ve Serdal Adalı' Kararı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
AK Partili İsim Açıkladı: İşte Kulislerde Konuşulan Asgari Ücret Rakamı İşte Kulislerde Konuşulan Asgari Ücret Rakamı
Trafik Sigortasında Kural Değişti! Araç Değil Sürücü Dönemi Başlıyor Trafik Sigortasında Kural Değişti! Araç Değil Sürücü Dönemi Başlıyor
Türkiye'nin Dev Marketi İkiye Bölünerek Satılıyor! Süpermarketler A101’e, Hipermarketler Anpagross’a Türkiye'nin Dev Marketi İkiye Bölünerek Satılıyor! Süpermarketler A101’e, Hipermarketler Anpagross’a
Elektrik Faturasında Yeni Dönem: 1 Ocak'ta Devreye Girecek Elektrik Faturasında Yeni Dönem: 1 Ocak'ta Devreye Girecek
Meteoroloji Uyardı: Yağmur, Kar ve Kuvvetli Rüzgar Kapıda Meteoroloji Uyardı: Yağmur, Kar ve Kuvvetli Rüzgar Kapıda