Galatasaray'dan ayrılan Gomis'in yeni adresi: İstanbul'da kaldı!

Galatasaray'da sözleşmesi biten Gomis takımdan ayrılmıştı. Futbolu bırakmayacağını ve kariyerine devam edeceğini açıklayan Fransız oyuncu İstanbul ekiplerinden Pendikspor ile anlaşma sağladı.

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Galatasaray'dan ayrılan Gomis'in yeni adresi: İstanbul'da kaldı!

Galatasaray'dan ayrılan Gomis, Pendikspor ile anlaşma sağladı. Bu sene Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan İstanbul ekibi, Gomis'i kadrosuna katarak forvet transferini noktaladı.

HER KONUDA ANLAŞTILAR

Fransız golcü ile her konuda anlaşan Pendikspor yetkilileri bu transferi kısa süre içinde açıklayacak.

Gomis, dün Aleyna Tilki ile İstanbul'da bir alışveriş merkezinde denk geldi. Yıldız golcü, "Seni yeniden görmek ne güzel bir sürpriz! Seni ne zaman duysam veya görsem bana şarkımı ve Galatasaray’ımı hatırlatıyorsun! Teşekkür ederim ve en yakın zaman da konserinde görüşmek üzere.. Sevgiler!" dedi.

Galatasaray'dan ayrılan Gomis'in yeni adresi: İstanbul'da kaldı! - Resim : 1

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