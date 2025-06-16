Galatasaray'daki Geleceği Merak Ediliyordu! Osimhen O Defteri Kapatmış...

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Osimhen için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Kaynak: Sansürsüz Futbol

Galatasaray Süper Lig
Galatasaray'daki Geleceği Merak Ediliyordu! Osimhen O Defteri Kapatmış... - Resim: 1

Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın başarısında büyük pay sahibi olan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in geleceği merak konusu olmaya devam ederken, gazeteci İbrahim Seten dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı.

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Galatasaray'daki Geleceği Merak Ediliyordu! Osimhen O Defteri Kapatmış... - Resim: 2

Seten, Sansürsüz Futbol isimli programda yaptığı açıklamalarda, “Victor Osimhen, İstanbul'da ekibiyle dolaşıyor. Dursun Özbek'in otelinde oyun salonuna gidiyorlarmış bedava diye. 2 gece orada kalmışlar. Para vermek diye bir şey yok. Ye iç oyna. Eğlencesine bakmışlar. Galatasaray Adası'nda da takıldılar. O kadar çok İstanbul'a alışmışlar ki uçağı kaçırmışlar. 1 gün daha fazla kalmışlar” ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'daki Geleceği Merak Ediliyordu! Osimhen O Defteri Kapatmış... - Resim: 3

Osimhen’in istediği rakamı Fenerbahçe’nin karşılayabileceğini öne süren Osimhen, “Ama Osimhen'in bu taraklarda bezi yok. O yüzden bu defter açılmadan kapandı” ifadelerini kullandı

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Galatasaray'daki Geleceği Merak Ediliyordu! Osimhen O Defteri Kapatmış... - Resim: 4

Osimhen’in Galatasaray’ı sevmesine rağmen Premier Lig’den teklif beklediği iddia edildi.

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