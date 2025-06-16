Galatasaray'daki Geleceği Merak Ediliyordu! Osimhen O Defteri Kapatmış...
Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Osimhen için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Kaynak: Sansürsüz Futbol
Süper Lig şampiyonu Galatasaray’ın başarısında büyük pay sahibi olan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in geleceği merak konusu olmaya devam ederken, gazeteci İbrahim Seten dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı.
Seten, Sansürsüz Futbol isimli programda yaptığı açıklamalarda, “Victor Osimhen, İstanbul'da ekibiyle dolaşıyor. Dursun Özbek'in otelinde oyun salonuna gidiyorlarmış bedava diye. 2 gece orada kalmışlar. Para vermek diye bir şey yok. Ye iç oyna. Eğlencesine bakmışlar. Galatasaray Adası'nda da takıldılar. O kadar çok İstanbul'a alışmışlar ki uçağı kaçırmışlar. 1 gün daha fazla kalmışlar” ifadelerini kullandı.
Osimhen’in istediği rakamı Fenerbahçe’nin karşılayabileceğini öne süren Osimhen, “Ama Osimhen'in bu taraklarda bezi yok. O yüzden bu defter açılmadan kapandı” ifadelerini kullandı
Osimhen’in Galatasaray’ı sevmesine rağmen Premier Lig’den teklif beklediği iddia edildi.