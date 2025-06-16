Galatasaray'daki Geleceği Merak Ediliyordu! Osimhen O Defteri Kapatmış...

Seten, Sansürsüz Futbol isimli programda yaptığı açıklamalarda, “Victor Osimhen, İstanbul'da ekibiyle dolaşıyor. Dursun Özbek'in otelinde oyun salonuna gidiyorlarmış bedava diye. 2 gece orada kalmışlar. Para vermek diye bir şey yok. Ye iç oyna. Eğlencesine bakmışlar. Galatasaray Adası'nda da takıldılar. O kadar çok İstanbul'a alışmışlar ki uçağı kaçırmışlar. 1 gün daha fazla kalmışlar” ifadelerini kullandı.