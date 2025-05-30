Yunus Akgün'den Duygusal Veda

Galatasaray'da şampiyonluğun ardından yaprak dökümü başladı. Yunus Akgün yazdığı veda mesajıyla duygulandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

Yunus Akgün Galatasaray
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Yunus Akgün'den Duygusal Veda - Resim: 1

Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da ayrılık haberleri gelmeye başlarken, Yunus Akgün’den duygusal bir paylaşım geldi.

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Yunus Akgün'den Duygusal Veda - Resim: 2

Yunus Akgün, takımdan ayrılacağını açıklayan Fernando Muslera için bir veda mesajı yayımladı. Muslera, Başkan Dursun Özbek ile birlikte düzenlediği basın toplantısında sarı-kırmızılıları kahreden haberi vermişti.

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Yunus Akgün'den Duygusal Veda - Resim: 3

Tüm Galatasaray camiası üzüntüye boğulurken, bir veda da Yunus Akgün’den geldi. Akgün, "Her şey için teşekkürler efsane Seninle oynamak bir onurdu. Bir sonraki bölümünde iyi şanslar” ifadelerini kullandı.

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