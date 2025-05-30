Yunus Akgün'den Duygusal Veda
Galatasaray'da şampiyonluğun ardından yaprak dökümü başladı. Yunus Akgün yazdığı veda mesajıyla duygulandırdı.
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Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da ayrılık haberleri gelmeye başlarken, Yunus Akgün’den duygusal bir paylaşım geldi.
Yunus Akgün, takımdan ayrılacağını açıklayan Fernando Muslera için bir veda mesajı yayımladı. Muslera, Başkan Dursun Özbek ile birlikte düzenlediği basın toplantısında sarı-kırmızılıları kahreden haberi vermişti.
Tüm Galatasaray camiası üzüntüye boğulurken, bir veda da Yunus Akgün’den geldi. Akgün, "Her şey için teşekkürler efsane Seninle oynamak bir onurdu. Bir sonraki bölümünde iyi şanslar” ifadelerini kullandı.