Galatasaray’da Yunus Akgün Şoku!

Galatasaray’da Ajax maçı öncesi moraller bozuldu. Kasık fıtığı tespit edilen Yunus Akgün, Hollanda kafilesine alınmadı. Akgün, 4-6 hafta sahalardan uzak kalabilir.

Galatasaray’da yarın saat 23.00'te Ajax'a konuk olacak. Bu kritik maç öncesi kötü haber geldi. Kasığındaki ağrı nedeniyle bir süredir idmanlarda yer almayan Yunus Akgün’ün kasık fıtığı olduğu belirlendi. Kulüp doktoru Yener İnce, yapılan tetkikler sonrası milli futbolcunun durumuna ilişkin detayları paylaştı: "Yunus’un MR’ını çektik. Kasık fıtığı tespit ettik. Birkaç gün içinde ameliyat kararını vereceğiz. Ameliyat edilirse 4-6 hafta sonra sahalara dönebilir."

İLKAY GÜNDOĞAN DA YOK

Bu arada sakatlığı süren İlkay Gündoğan için de risk alınmadı. İnce, "İlkay’ın tedavisi iyi gidiyor ama bu maçta oynayacak seviyede değil. En geç milli arada takıma dönecek" dedi.

