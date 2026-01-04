Galatasaray'da Yol Ayrımı! Okan Buruk Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa’da Trabzonspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında kadroya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Buruk, Berkan Kutlu’nun takımdan ayrıldığını doğruladı.

Gaziantep Stadyumu’nda yapılan ortak basın toplantısında konuşan Buruk, yoğun maç takvimi, sakatlıklar ve Afrika Kupası nedeniyle her iki takımın da zorlu bir süreçten geçtiğini vurguladı. Trabzonspor için övgü dolu ifadeler kullanan deneyimli teknik adam, Süper Kupa’nın Galatasaray için her zaman özel bir hedef olduğunu söyledi.

BERKAN KUTLU'YA TEŞEKKÜR

Toplantının en dikkat çeken başlığı ise Berkan Kutlu oldu. Maç kadrosunda yer almayan oyuncuyla ilgili net konuşan Buruk, “Berkan Kutlu veda etti. Kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Galatasaray’da forma süresinden memnun olmadığı bilinen Berkan Kutlu’nun Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi