Galatasaray'da Yol Ayrımı! Okan Buruk Duyurdu

Süper Kupa öncesi konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Berkan Kutlu’nun Galatasaray’a veda ettiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Galatasaray'da Yol Ayrımı! Okan Buruk Duyurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa’da Trabzonspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında kadroya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Buruk, Berkan Kutlu’nun takımdan ayrıldığını doğruladı.

Gaziantep Stadyumu’nda yapılan ortak basın toplantısında konuşan Buruk, yoğun maç takvimi, sakatlıklar ve Afrika Kupası nedeniyle her iki takımın da zorlu bir süreçten geçtiğini vurguladı. Trabzonspor için övgü dolu ifadeler kullanan deneyimli teknik adam, Süper Kupa’nın Galatasaray için her zaman özel bir hedef olduğunu söyledi.

Galatasaray'da Yol Ayrımı! Okan Buruk Duyurdu - Resim : 1

BERKAN KUTLU'YA TEŞEKKÜR

Toplantının en dikkat çeken başlığı ise Berkan Kutlu oldu. Maç kadrosunda yer almayan oyuncuyla ilgili net konuşan Buruk, “Berkan Kutlu veda etti. Kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Galatasaray’da forma süresinden memnun olmadığı bilinen Berkan Kutlu’nun Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Icardi’ye Sürpriz Talip! Galatasaray’a SordularIcardi’ye Sürpriz Talip! Galatasaray’a SordularSpor

Turkcell Süper Kupa'da Hakemler Belli OlduTurkcell Süper Kupa'da Hakemler Belli OlduSpor

Dursun Özbek ve Okan Buruk’tan Erden Timur ve Metehan Baltacı’ya ZiyaretDursun Özbek ve Okan Buruk’tan Erden Timur ve Metehan Baltacı’ya ZiyaretSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Okan Buruk
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Icardi’ye Sürpriz Talip! Galatasaray’a Sordular Icardi’ye Sürpriz Talip! Galatasaray’a Sordular
Fenerbahçe Bastırıyor! Guendouzi İçin Geri Sayım Fenerbahçe Bastırıyor! Guendouzi İçin Geri Sayım
ÇOK OKUNANLAR
Maduro’dan İlk Sözler: Beyaz Saray’dan Dikkat Çeken 'Şüpheli' Videosu Maduro’dan İlk Sözler: Beyaz Saray’dan Dikkat Çeken 'Şüpheli' Videosu
Özgür Özel'e Sert Maduro Tepkisi! AK Parti'den Peş Peşe Açıklamalar Geldi Özgür Özel'e Sert Maduro Tepkisi! AK Parti'den Peş Peşe Açıklamalar Geldi
8 Gündür Haber Alınamayan Elif Kumal'ın Ailesi Konuştu: 'Bu Kayıp Değil, Organize Cinayet' 8 Gündür Haber Alınamayan Elif Kumal'ın Ailesi Konuştu: 'Bu Kayıp Değil, Organize Cinayet'
Memur ve Emekli Zammında Hesaplar Sil Baştan! Kritik Gün Yarın: İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu Memur ve Emekli Zammında Hesaplar Sil Baştan! İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu
Güllü'nün Ölümünde Yeni Kayıtlar Ortaya Çıktı: Kızı Tuğyan, Oğlu Tuğberk ve Gelini Sena Hakkında Şok İddia Güllü'nün Ölümünde Yeni Kayıtlar Ortaya Çıktı: Kızı, Oğlu ve Gelini Hakkında Şok İddia