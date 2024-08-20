Galatasaray'da Yıldız İsim Ayrılmak İstiyor

Galatasaray'da Oliveira'nın takımdan ayrılmak istediği bildirildi. Oliveira'nın sarı-kırmızılı ekiple 2026'ya kadar sözleşmesinin bulunması ise kafaları karıştıran bir konu oldu.

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Galatasaray'da Yıldız İsim Ayrılmak İstiyor

Süper Lig ekibi Galatasaray’ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira’nın kulüpten ayrılmak istediği iddia edildi.

Kadro planlama çalışmalarının devam ettiği Galatasaray’da Oliveira’nın geleceği netleşiyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Sergio Oliveira’nın, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği iddia edildi.

Oliveira’nın Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesinin bulunması kafaları karıştırıyor.

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