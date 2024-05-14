Galatasaray'da yeni transfer!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni transferini duyurdu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Yasemin Güveli ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

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Galatasaray'da yeni transfer!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, son olarak Çukurova Belediyesi'nde forma giyen 25 yaşındaki orta oyuncu Yasemin Güveli ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

İmza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara'nın katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşti.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Yasemin Güveli’ye hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray'da yeni transfer! - Resim : 1
Yasemin Güveli

"İNANILMAZ GÜZEL MESAJLAR ALDIM"

İmza töreninde konuşan Güveli ise, "Çok heyecanlıyım böyle bir camiaya transfer olduğum için. Bu formayı olabildiğince gururlu ve şanlı bir şekilde terleteceğimden emin olabilirsiniz. İnanılmaz güzel mesajlar aldım. Taraftarımız desteğini şimdiden bana hissettirmeye başladı. Sezonun içinde bunların daha fazlasını göreceğimden eminim. Ben de onların verdiği desteği daha güzel bir şekilde sahaya yansıtacağımdan eminim" dedi.

YASEMİN GÜVELİ KİMDİR?

Yasemin Güveli, daha önce de Beşiktaş, Eczacıbaşı ve Karayolları'nda forma giymişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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