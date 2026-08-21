Galatasaray'da Transferde Sarr Hareketliliği: Palace Cephesinden Açıklama Geldi

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Pape Matar Sarr ve Ismaila Sarr, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Ancak sarı-kırmızılıların her iki oyuncunun kulübüyle de henüz bir anlaşmaya varmadığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Pape Matar Sarr'ın ise Galatasaray'da orta sahada bir ayrılık yaşanması halinde transfer listesinde ilk sırada yer aldığı ifade edildi. Ismaila Sarr konusunda ise Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

'SARR'I TAKIMDA TUTACAĞIZ'

Sage, Senegalli oyuncunun takımda kalacağını belirterek, “Ismaila Sarr'ı takımda tutacağız. Kulüp ve bizim için gerçekten önemli bir oyuncu. Bu hafta sonu oynayabilecek durumda olacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi