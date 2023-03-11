Galatasaray'da tarihi gece: Müzayedede 17 milyon 780 bin toplandı, Okan Buruk'un forması rekor fiyata satıldı

Galatasaray’ın depremzedelere yardım amacıyla düzenlediği müzayedede 30 eşya toplam 17 milyon 780 bin TL’ye satıldı.

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Galatasaray'da tarihi gece: Müzayedede 17 milyon 780 bin toplandı, Okan Buruk'un forması rekor fiyata satıldı

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım için Galatasaray Spor Kulübü, maddi ve manevi değerli eşyaları, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’ndaki teslim noktasında toplamıştı. Bu eşyalar için Galatasaray Lisesi’nde müzayede düzenlendi. Müzayedede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve katılımcılar yer aldı. Etkinlik, depremzedeleri anmak için saygı duruşu ile başladı. Daha sonra yaşanan deprem ile ilgili bir video gösterildi.

30 ÜRÜNÜN SATIŞI YAPILDI

Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin Paris Saint Germain, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un formalarının aralarında bulunduğu 30 seçkin ürün müzayedede alıcı buldu.

OKAN BURUK’UN FORMASI EN YÜKSEK FİYATA SATILDI

Okan Buruk’un 1995-1996 sezonunda Türkiye Kupası finalinde giydiği Galatasaray forması, 2 milyon 300 bin TL ile müzayedenin en yüksek satışı oldu. Formayı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların yarın oynanacağı Kasımpaşa maçında giyeceği ve üzerinde ’Birlikte 1905’ yazılı futbolcular imzalı formayı 1 milyon TL’ye aldı.

Lionel Messi’nin forması 800 bin TL’ye, Ronaldo forması da 500 bin TL’ye alıcı buldu. Volkan Demirel’e ait 2016-2017 sezonuna ait Fenerbahçe forması da 325 bin TL’ye satıldı.

Gerçekleşen müzayedede 30 ürün toplam 17 milyon 780 bin TL’ye satıldı.

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