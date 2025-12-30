Galatasaray'da Sürpriz Ayrılık! Resmen Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Yakup Sekizkök'le yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2024 yılının şubat ayından itibaren Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı başantrenörlük görevini yürütmekte olan Yakup Sekizkök ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca; kulüp tarihimizde ilk kez FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı da dahil olmak üzere takımımıza önemli katkılar sağlayan Yakup Sekizkök'e emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında sahasında Trabzonspor'a 101-89 yenilerek bu sezonki 6. mağlubiyetini almıştı.

ADAYLAR POZZECCO VE MUMBRU

Galatasaray'da başantrenörlük görevi için iki çalıştırıcının ismi geçiyor. Sarı-kırmızılıların, son olarak İtalya Milli Takımı'nda görev yapan İtalyan koç Gianmarco Pozzecco veya Almanya Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan İspanyol çalıştırıcı Alex Mumbru'yu göreve getirmek istediği söyleniyor.

Kaynak: AA