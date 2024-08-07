Galatasaray'da Şok Ayrılık! Kerem Aktürkoğlu'nun Yeni Takımı Belli Oldu

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasında küfür ettiği iddiası sonrası yaşanan kriz devam ederken, Aktürkoğlu'nun yeni takımı belli oldu.

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Galatasaray'da Şok Ayrılık! Kerem Aktürkoğlu'nun Yeni Takımı Belli Oldu

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'nın Spartak Moskova takımının talip olduğu ileri sürüldü. Kerem'in menajeri William D'Avila, Rus basınından Match TV'ye yaptığı açıklamada transfer iddialarını doğruladı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Menajer D'Avila, sarı kırmızılı kulüple Spartak arasında oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Fransız menajer, Rus takımının idarecileriyle Kerem Aktürkoğlu arasındaki görüşmelerin de sürdüğünü belirtti.

D'Avila açıklamasında, teknik direktörü ve Spartak Moskova'nın sunduğu projeyi beğendiklerini ancak kişisel koşulların netleşmesi gerektiğini kaydetti.

Bu arada Rus basınında çıkan bir başka haberde ise Spartak Moskova'nın Kerem'in yanı sıra Galatasaray'dan Derrick Köhn'ü de istediği ve iki futbolcu için sarı kırmızılı kulübe toplam 20 milyon Euro teklif ettiği ileri sürüldü.

Haberde, Galatasaray'ın bu teklifi kabul ettiği ancak Aktürkoğlu'nun babasının transferi reddetmesinin sorunlara yol açtığı iddia edildi.

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