Galatasaray’da Seçim Tamamlandı: Dursun Özbek Yeniden Başkan

Galatasaray’da yapılan başkanlık seçiminde tek aday olan Dursun Özbek yeniden seçildi. Üst üste 3. kez göreve gelen Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2 yıl daha başkanlık yapacak.

Galatasaray Spor Kulübü'nde bugün başkanlık seçimi yapıldı. 2 bin 79 kişinin katıldığı oylamada tek aday olan Dursun Özbek bir kez daha başkan seçildi. Üst üste 3. kez başkan seçilen Dursun Özbek, 2 yıl daha görevini üstlenecek.

ÖZBEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Dursun Özbek kürsüde konuşma yaptı. Özbek, "Devam edeceğiz, şimdi daha iyisini yapacağız. Yeni dönemde Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu hikaye yazma fırsatı var. Bunun için tarihi bir sorumluluğumuz var. Şimdi çalışma zamanı, hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray!" dedi.

Kaynak: AA

