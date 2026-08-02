Galatasaray'da Savunma Alarmı: Yönetime Transfer Tepkisi
Rennes ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, oynadığı son 4 hazırlık maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte kalesinde 9 gol gören sarı kırmızılı ekipte taraftar, "Transferler nerede?" tezahüratıyla yönetime tepki gösterdi.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında RAMS Park'ta Fransa temsilcisi Rennes ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip, iki kez öne geçtiği mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz kaydederken, Rennes'in üç golü de Lepaul'dan geldi.
Bu sonuçla Galatasaray, hazırlık döneminde oynadığı son 4 maçta yalnızca Ümraniyespor'u mağlup edebildi. Sarı kırmızılılar, Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 yenilirken, Rennes karşısında da galibiyeti koruyamadı.
SAVUNMADA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR
Galatasaray, Ümraniyespor'a 5 gol atarken, 4 maçta kalesinde 9 gol gördü. Öte yandan Rennes karşılaşmasında tribünlerden yönetime tepki yükseldi. Sarı kırmızılı taraftarlar, "Dursun Özbek transferler nerede?" tezahüratıyla yönetimden transfer hamlelerini hızlandırmasını istedi.
Kaynak: Haber Merkezi