Galatasaray'da Savunma Alarmı: Yönetime Transfer Tepkisi

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında RAMS Park'ta Fransa temsilcisi Rennes ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip, iki kez öne geçtiği mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz kaydederken, Rennes'in üç golü de Lepaul'dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray, hazırlık döneminde oynadığı son 4 maçta yalnızca Ümraniyespor'u mağlup edebildi. Sarı kırmızılılar, Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 yenilirken, Rennes karşısında da galibiyeti koruyamadı.

SAVUNMADA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Galatasaray, Ümraniyespor'a 5 gol atarken, 4 maçta kalesinde 9 gol gördü. Öte yandan Rennes karşılaşmasında tribünlerden yönetime tepki yükseldi. Sarı kırmızılı taraftarlar, "Dursun Özbek transferler nerede?" tezahüratıyla yönetimden transfer hamlelerini hızlandırmasını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi