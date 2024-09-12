Galatasaray'da Sakatlık Şoku! Derbide Forma Giyemeyecek

Galatasaray'a Faslı yıldız Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi.

Milli Takım'da ağrı hisseden 31 yaşındaki futbolcunun MR'ı çekildi.

Galatasaray, Hakim Ziyech'in sağ üst arka adale grubunda 2. derece kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sahalardan 3 hafta uzak kalması beklenen Ziyech, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Fas Milli Takımı’nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Hakim Ziyech’in tedavisine başlanmıştır."

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda hiç skor katkısı vermedi.