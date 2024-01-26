Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi: Takımdan ayrılıyor

Sarı kırmızılıların Fransız sağ beki Sacha Boey'in Bayern Münih'e gideceği öne sürüldü.

Son Güncelleme:
Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi: Takımdan ayrılıyor

Galatasaray'ın 2021 yılından beri kadrosunda bulunan ve özellikle son 2 sezondur takımın yükselişinde büyük katkıda bulunan Sacha Boey, Bayern Münih'e gitmeye çok yakın.

Geçtiğimiz sezondan bu yana hızlı bir yükseliş gösteren 23 yaşındaki Fransız sağ bek, Avrupa'daki takımların iştahını kabartıyordu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Bayern Münih’in Sacha Boey’i Münih’e getirmek için kiraladığı özel jet, Atatürk Havalimanı’na indi.

Boey'in bugün TSİ ile 15.00’te Münih’de olacağı ve Bayern Münih için sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt'ta genç oyuncunun piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sacha Boey, Galatasaray forması ile çıktığı 59 maçta 2 gol kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Sacha Boey Galatasaray Bayern Münih
Son Güncelleme:
Galatasaray evinde kazandı Galatasaray evinde kazandı
Eski cihazınızı atmadan önce bunları mutlaka yapın! Uzmanından 7 öneri Eski cihazınızı atmadan önce bunları mutlaka yapın! Uzmanından 7 öneri
Fenerbahçe anlaşmaya vardı: Çağlar Söyüncü bugün İstanbul'a geliyor Milli futbolcu bugün İstanbul'a geliyor
Pilavım tutmuyor diyenlere... Tane tane pilav yapmanın sırrı! 1 bardak eklenmeli... Pilavım tutmuyor diyenlere... Tane tane pilav yapmanın sırrı! 1 bardak eklenmeli...
ÇOK OKUNANLAR
"Aldatıldım" demişti: Burak Sergen ile Nihan Ünsal boşandı "Aldatıldım" demişti: Ünlü çift boşandı
Gazeteler, 2024'ün ilk faiz kararını manşetlerinde nasıl gördü? Gazeteler, 2024'ün ilk faiz kararını manşetlerinde nasıl gördü?
Seneler sonra yarışmaya tekrar katıldı: Kısmetse Olur Rabia Karaca'yı görenler tanıyamadı Seneler sonra yarışmaya tekrar katıldı: Kısmetse Olur Rabia'yı görenler tanıyamadı
Kulis: Anlaşma sağlanamadı, Memleket Partisi İstanbul’da aday çıkaracak Anlaşma sağlanamadı, Memleket Partisi İstanbul’da aday çıkaracak
Soylu'nun kuzenini yakalayan polis önce sürüldü, sonra tutuklandı Soylu'nun kuzenini yakalayan polis önce sürüldü, sonra tutuklandı