Galatasaray’da Rafael Leao Transferi Tamam! Portekizli Yıldız İstanbul’a Geldi

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Galatasaray’ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Rafael Leao, transferin tamamlanmasının ardından İstanbul’a geldi. Milan’dan ayrılan Portekizli yıldız, havalimanında kendisini karşılayan sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu.

'TARAFTARI MUTLU EDECEĞİM'

İstanbul’a gelişinin ardından ilk açıklamalarını yapan Leao, Galatasaray’ın geçmişte kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolculara dikkat çekti. Leao, “Galatasaray’a Drogba ve Sneijder gibi büyük oyuncular geldi. Ben de goller ve asistlerle taraftarı mutlu edeceğim. Galatasaray taraftarını dünyada herkes tanıyor” dedi.

'OSİMHEN’LE ÇOK İYİ ARKADAŞIZ'

Victor Osimhen’le yakın arkadaş olduğunu belirten Leao, iki oyuncunun Galatasaray’da birlikte başarılı olacağına inandığını söyledi. Portekizli yıldız, “Osimhen ile çok iyi arkadaşız. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde birlikte çok iyi işler başaracağız. Galatasaray için Aston Villa’yı reddettim” ifadelerini kullandı. Leao, açıklamalarının ardından kendisini bekleyen Galatasaray taraftarlarının yanına giderek üçlü çektirdi.

Kaynak: AA-DHA