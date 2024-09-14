Galatasaray'da Olağan Genel Kurul'un Tarihi Belli Oldu
Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısının 5 Ekim'de yapılacağı bildirildi. yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının ise 12 Ekim'de yapılacağı kaydedildi.
Galatasara Spor Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi açıklandı.
Kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, kurul toplantısının Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenleneceği duyuruldu.
Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantının 12 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı bildirildi.
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