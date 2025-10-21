Galatasaray’da Singo İçin Süre Verildi! Okan Buruk Kötü Haberi Duyurdu: Bodo Maçına Yetişecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaptan Abdülkerim Bardakcı, Bodo/Glimt maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.

Buruk, takımın motivasyonuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Liverpool maçıyla ne kadar istediğimizi herkese gösterdik. Taraftarlarımızın coşkusu, oyuncularımızın inancı çok yüksekti. Yarın bizim için yine çok önemli bir karşılaşma olacak. Bodo/Glimt güçlü ve disiplinli bir takım. Konsantrasyonumuzun en üst düzeyde olması gerekiyor.”

“KADROMUZ ÇOK GÜÇLÜ, KARARLAR ZORLAŞIYOR”

Okan Buruk, kadro genişliğinin teknik ekibi zorladığını belirtti:

“Çok güçlü bir kadromuz var. Bu da seçim yapmayı zorlaştırıyor. Çünkü her oyuncu oynamak istiyor. Bazen verdiğiniz kararlar psikolojik olarak da zorlayabiliyor. Ama sonradan oyuna girecek isimler de bizim için en az ilk 11 kadar değerli.”

BODO/GLIMT’E DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Rakip analizi yapan Buruk, Norveç ekibinin hücum gücüne vurgu yaptı. Buruk, “Son maçlarında 5 gol attılar ama savunmada da açık verdiler. Şampiyonlar Ligi’nde zaman zaman çok iyi savunma yapıyorlar. Topa sahip olmayı seven, hücumda üretken bir ekip. 4-3-3 sisteminde oynuyorlar ve deplasmanda da oyun mantalitelerini fazla değiştirmiyorlar. Biz de bu doğrultuda hazırlandık.” dedi.

“İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY HAYALİNİ YAŞIYOR”

Yeni transfer İlkay Gündoğan’ın takıma uyum sürecine değinen Buruk, yıldız futbolcunun Galatasaray’a gelmek için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, “İlkay kısa sürede bize adapte oldu. Galatasaray’a gelmek onun için bir hayaldi ve şu anda o hayalini yaşıyor. Çok karakterli, çok çalışkan bir oyuncu. Takım arkadaşları da onu hemen sahiplendi. Sezona bizimle başlamadı ama performansı her maç yükseliyor. Onu takımımızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

SINGO DÖNÜYOR AMA ZAMANA İHTİYACI VAR

Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Wilfried Singo hakkında da konuşan Buruk, net tarih verdi. Buruk, “Singo’nun sahalara dönmesi için en az iki haftası daha var. Henüz tam olarak hazır değil ama süreci çok iyi ilerliyor.” ifadelerini kullandı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI: “KAPTANLIK BÜYÜK BİR SORUMLULUK”

Toplantıya katılan kaptan Abdülkerim Bardakcı ise bireysel performansına dair açıklamalarda bulundu. Bardakcı, “Kendime özel çalışmalar yapıyorum. Ama fizik yapım maç oynadıkça daha iyi hale geliyor. Yavaş yavaş formumu buluyorum. Galatasaray kaptanlarından biri olmak ise benim için çok büyük bir sorumluluk. Bu formayı her yerde aynı bilinçle taşıyacağım.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi