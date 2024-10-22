Galatasaray'da Okan Buruk Yeni Sol Bekini Buldu

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un alternatifi bulundu. Okan Buruk'un sol bekte Berkan Kutlu'ya şans vereceği bildirildi.

Son Güncelleme:
Galatasaray'da Okan Buruk Yeni Sol Bekini Buldu

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da Antalyaspor maçında sakatlanan Ismail Jakobs’un alternatifi bulundu. Yıldız oyuncunun yerine Berkan Kutlu’ya şans verileceği bildirildi.

Sağ arka üst adalesinden sakatlanan Ismail Jakobs’un 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirilirken, teknik direktör Okan Buruk’Un arayışı başladı.

Buruk’un UEFA Avrupa Ligi’nde Elfsborg, ligde ise Beşiktaş derbisinde Berkan Kutlu’ya şans vereceği bildirildi.

Beşiktaş Galatasaray'ın Yıldızını Şikayet EdecekBeşiktaş Galatasaray'ın Yıldızını Şikayet EdecekSpor
Galatasaray Camiası Daha da Öfkelenecek: Katliam Hastanelerinden Biri Yöneticilerine Ait ÇıktıGalatasaray Camiası Daha da Öfkelenecek: Katliam Hastanelerinden Biri Yöneticilerine Ait ÇıktıGüncel

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Kış Gelmeden Hemen Yapın: Doğal Gaz Faturasını Yarıya Düşürecek Yöntem Kış Gelmeden Hemen Yapın: Doğal Gaz Faturasını Yarıya Düşürecek Yöntem
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa'daki Maçlarının Hakemleri Belli Oldu Temsilcilerimizin Avrupa Maçlarının Hakemleri Belli Oldu
Beşiktaş Galatasaray'ın Yıldızını Şikayet Edecek Beşiktaş Galatasaray'ın Yıldızını Şikayet Edecek
Manipülatif İnsanlar Bu 5 Cümleyle Karşısındakinin Duygularını Esir Ediyor: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin Manipülatif İnsanlar Bu 5 Cümleyle Karşısındakinin Duygularını Esir Ediyor: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin