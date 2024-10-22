Galatasaray'da Okan Buruk Yeni Sol Bekini Buldu
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un alternatifi bulundu. Okan Buruk'un sol bekte Berkan Kutlu'ya şans vereceği bildirildi.
Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da Antalyaspor maçında sakatlanan Ismail Jakobs’un alternatifi bulundu. Yıldız oyuncunun yerine Berkan Kutlu’ya şans verileceği bildirildi.
Sağ arka üst adalesinden sakatlanan Ismail Jakobs’un 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirilirken, teknik direktör Okan Buruk’Un arayışı başladı.
Buruk’un UEFA Avrupa Ligi’nde Elfsborg, ligde ise Beşiktaş derbisinde Berkan Kutlu’ya şans vereceği bildirildi.
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