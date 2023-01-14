Galatasaray'da Okan Buruk, tarihe geçti!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçıyla birlikte, Süper Lig’de sarı-kırmızılıların başında üst üste 8 ve üzerinde galibiyet alan dördüncü teknik direktör oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda karşılaştığı Hatayspor’u 4-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk tarihe geçti.
Buruk’tan önce Galatasaray’ı çalıştıran Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Reiner Hollmann, sarı-kırmızılıların başında ligde 8 ve üzerinde üst üste galibiyet alan teknik direktörlerdi.
TARİHE GEÇTİ
Okan Buruk, Hatayspor mücadelesiyle birlikte bunu başaran dördüncü Galatasaray teknik direktörü oldu.
Kaynak: İHA
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