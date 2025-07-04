Galatasaray'da Mathias Ross ile Yollar Ayrıldı
Galatasaray, defans oyuncusu Mathias Ross ile yollarını ayırdığını açıkladı.
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Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Mathias Ross ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Galatasaray formasıyla verdiğin emekten dolayı teşekkürler Ross. Bundan sonraki kariyerinde başarılar!" ifadelerine yer verildi.
Sarı-kırmızılılar, Ross'u sırasıyla NEC Nijmegen ve Sparta Prag'a kiraladı. 24 yaşındaki savunmacı, Galatasaray kariyerinde sadece 2 resmi maça çıkabilirken 1 gol kaydetti.
Kaynak: İHA