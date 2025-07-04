Galatasaray'da Mathias Ross ile Yollar Ayrıldı

Galatasaray, defans oyuncusu Mathias Ross ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Galatasaray'da Mathias Ross ile Yollar Ayrıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Mathias Ross ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Galatasaray formasıyla verdiğin emekten dolayı teşekkürler Ross. Bundan sonraki kariyerinde başarılar!" ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılılar, Ross'u sırasıyla NEC Nijmegen ve Sparta Prag'a kiraladı. 24 yaşındaki savunmacı, Galatasaray kariyerinde sadece 2 resmi maça çıkabilirken 1 gol kaydetti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Galatasaray
Karabiberli Muz Yemek Bakın Neye İyi Geliyor: Duyunca Her Sabah Yiyeceksiniz Karabiberli Muz Yemek Bakın Neye İyi Geliyor: Duyunca Her Sabah Yiyeceksiniz
Fenerbahçe'de Seçim Tarihi Belli Oldu Fenerbahçe'de Seçim Tarihi Belli Oldu
Otizm, Diyabet, Kolesterol ve Kansere Karşı Doğal Kalkan Görevi Görüyor: Uzmanlar Bir Bir Açıkladı Otizm, Diyabet, Kolesterol ve Kansere Karşı Doğal Kalkan Görevi Görüyor: Uzmanlar Bir Bir Açıkladı
Paul Onuachu Resmen Trabzonspor'da Paul Onuachu Resmen Trabzonspor'da
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahiplerine Ek Masraf! Ev Sahiplerinin Cebinden Daha Fazla Para Çıkacak Tapu Sahiplerine Ek Masraf! Ev Sahiplerinin Cebinden Daha Fazla Para Çıkacak
Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor
CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı
Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Böyle Kaçtılar
Gezici'den Dikkat Çeken Anket! AKP'den Geri Dönüş: İşte Bugün Seçim Olsa Partilerin Alacakları Oy Oranları... Gezici'den Dikkat Çeken Anket: İşte Bugün Seçim Olsa Partilerin Alacakları Oy Oranları...