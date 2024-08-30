Galatasaray'da İki Sürpriz Veda
Ayrılık furyasına giren Galatasaray'ın oyuncuları Zaha ve Köhn de vedaya hazırlanıyor. Zaha Lyon ile anlaşırken Köhn ise Werder Bremen’e kiralandı. Köhn, transferini tamamlamak için bugün Almanya'ya gitti.
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ederken bir yandan da kulüpten ayrılıklar yaşanıyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Zaha, Lyon’la anlaştı. Kiralık olarak Fransız kulübüne verilecek yıldız futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almayacak.
Derrick Köhn ise Werder Bremen’e kiralandı. Oyuncunun maaşını Bundesliga ekibinin üstleneceği ve satın alma opsiyonun da 6 milyon euro olacağı belirtildi. Derrick Köhn, transferini tamamlamak için bugün Almanya'ya gitti.
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