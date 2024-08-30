Galatasaray'da İki Sürpriz Veda

Ayrılık furyasına giren Galatasaray'ın oyuncuları Zaha ve Köhn de vedaya hazırlanıyor. Zaha Lyon ile anlaşırken Köhn ise Werder Bremen’e kiralandı. Köhn, transferini tamamlamak için bugün Almanya'ya gitti.

Son Güncelleme:
Galatasaray'da İki Sürpriz Veda

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ederken bir yandan da kulüpten ayrılıklar yaşanıyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Zaha, Lyon’la anlaştı. Kiralık olarak Fransız kulübüne verilecek yıldız futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almayacak.

Derrick Köhn ise Werder Bremen’e kiralandı. Oyuncunun maaşını Bundesliga ekibinin üstleneceği ve satın alma opsiyonun da 6 milyon euro olacağı belirtildi. Derrick Köhn, transferini tamamlamak için bugün Almanya'ya gitti.

Galatasaray 5 Oyuncuyla İmzaladı!Galatasaray 5 Oyuncuyla İmzaladı!Spor

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe
Farklı Olan Şekeri Bulanlar Aslında Çok Zekiymiş : Süre Sadece 4 Saniye Farklı Olan Şekeri Bulanlar Aslında Çok Zekiymiş : Süre Sadece 4 Saniye
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’ne Veda Etti Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’ne Veda Etti
Beşiktaş, Lugano'yu Farklı Yenerek UEFA Avrupa Ligi’ne Katılmayı Başardı Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne Katılmayı Başardı