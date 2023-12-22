Galatasaray'da derbi öncesi Okan Buruk'un maaşına zam

Galatasaray Yönetimi'nin, 1.5 yıldır sarı kırmızılı takımın başında olan teknik direktör Okan Buruk'un maaşına zam yaptığı öne sürüldü.

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Galatasaray'da derbi öncesi Okan Buruk'un maaşına zam

Galatasaray, geçen sezonun şampiyon hocası Okan Buruk'u sonunda ödüllendirdi. 2022- 23 sezonu başında sarı-kırmızılı takımın başına geçen Buruk, mali şartları konuşmadan 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

17 milyon TL kazanan başarılı teknik adamın, şampiyonluk sonrasında opsiyonu kullanılmış ve ücreti sözleşmede yazan rakama göre 20 milyon TL'ye çıkmıştı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yönetim, 1.5 yıldır Galatasaray'ı zirvede tutan ve bu sezon da Şampiyonlar Ligi bileti aldıran, ardından da bu arenada dev takımlarla yarıştıran Okan Buruk'a beklenen zammı yaptı.

Yüzde 50 iyileştirmeyle tecrübeli teknik direktörün garanti parası 30 milyon TL oldu.

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