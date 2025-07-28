Galatasaray'da Çifte İmza: Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı ile Devam

Galatasaray, savunmadaki istikrarını korumak adına milli futbolcular Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı’nın sözleşmelerini uzattı. Kaan Ayhan 2028’e, Abdülkerim Bardakcı ise 2027’ye kadar sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

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Galatasaray'da Çifte İmza: Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı ile Devam
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Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray, iç transferde önemli iki hamleye imza attı. Sarı-kırmızılılar, savunmanın iki kilit ismi Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmelerini resmen uzattı.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetimi, milli futbolcularla yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağladı. Kulüp, yapılan sözleşme uzatmalarını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre; Kaan Ayhan'ın sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatılırken, Abdülkerim Bardakcı'nın kontratı ise 2027'ye dek yenilendi.

Galatasaray'da Çifte İmza: Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı ile Devam - Resim : 1

2024/25 sezonunda sarı-kırmızılı formayla 43 maça çıkan Kaan Ayhan, savunmadaki istikrarının yanı sıra hücumda da 1 gol ve 4 asistle katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, sağ bekten stoper mevkisine kadar farklı pozisyonlarda gösterdiği performansla teknik heyetin güvenini kazandı.

Abdülkerim Bardakcı ise 49 resmi karşılaşmada görev alarak takımın en çok süre alan isimlerinden biri oldu. 5 gol ve 3 asistle skor katkısı da sunan sol ayaklı stoper, hem lig hem Avrupa arenasında Galatasaray savunmasının bel kemiği oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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