Galatasaray'da birçok isim kamp kadrosuna alınmadı

Gelecek sezon hazırlıkları için Avusturya’da kamp yapacak olan Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı. Önemli birçok isim kamp kadrosunda yer almadı.

Kafilede dikkat çekici eksikler göze çarparken Sarı-Kırmızılılar’da önümüzdeki sezonun hazırlıkları sürüyor. Galatasaray’ın Avusturya kampı kadrosu belli olurken, Oğulcan Çağlayan, Taylan Antalyalı, Christian Luyindama Alexandru Cicaldau’nun yanı sıra Eren Aydın, Süleyman Luş, Emirhan Kayar, Ali Yeşilyurt kafilede yer almadı.