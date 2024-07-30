Galatasaray'da Bir Ayrılık Daha! Bonservisi Belli Oldu

Galatasara'da, 21 yaşındaki stoper Emin Bayram, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya 4 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Galatasaray'da Bir Ayrılık Daha! Bonservisi Belli Oldu

Galatasaray’da 21 yaşındaki stoper Emin Bayram, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo’ya 4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında transfer oldu.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, kadro çalışmalarını da hız kesmeden devam ettiriyor. Takımdan ayrılan oyuncuların da netleştiği bu süreçte, geçtiğimiz sezon Westerlo’da kiralık olarak forma giyen Emin Bayram’ın bonservisi için anlaşmaya varıldı.

4 MİLYON EURO ARTI...

Westerlo, genç oyuncunun bonservisi için Galatasaray’a 4 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca, Emin Bayram’ın başka bir kulübe transfer olması durumunda, sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 50’si Galatasaray’a aktarılacak.

Galatasaray’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram’ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, şirketimize net 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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