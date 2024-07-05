Galatasaray'da Beklentileri Karşılayamadı: Ndombele'nin Yeni Takımı Belli Oldu

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fransız orta saha Tanguy Ndombele, yeni sezonda Nice'in formasını giyecek.

Ligue 1 ekiplerinden Nice, 27 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

NDOMBELE GALATASARAY'DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Ndombele, 2023-24 sezonunu Tottenham Hotspur'dan kiralık olarak Galatasaray'da geçirdi. 26 maça çıkan Fransız futbolcu, bu maçların 6'sında ilk 11'de sahaya çıktı ve 1 asist yapabildi. Beklenen performansı sergileyemeyen Ndombele, Galatasaray'dan ayrıldı.

NDOBELE'NİN YENİ DURAĞI NİCE

Futbolseverler Ndombele'yi yeni sezonda Nice formasıyla izleyecek. 2 yıllık sözleşme imzalayan Ndombele, Ligue 1'de yeni bir maceraya atılmış olacak.