Galatasaray'da başkanlık yarışı heyecanı: İlk sonuçlar gelmeye başladı

Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurulu, Galatasaray Lisesi'nde devam ediyor. Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum oy verme işlemlerini tamamladı.

BAŞKAN ADAYLARI OYUNU KULLANDI

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Mevcut başkan ve başkan adayı Dursun Özbek oyunu kullandı. Özbek 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Hayırlısı olsun. Genel kurul her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Seçilen yönetim inşallah Galatasaray’a faydalı hizmetler yapar ve kulübü güzel günlere taşır" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Başkan adaylarından Süheyl Batum da oyunu kullandı. Batum 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Süheyl Batum, seçimlerin hayırlı olmasını diledi

Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurul'da 4 bin 143 oy kullanıldı.

Daha sonra ise seçime 4 bin 415 bin üyenin katıldığı açıklandı.

İŞTE SANDIK SANDIK SONUÇLAR

Oy sayım işlemi başlarken, sayımı biten;

1 No'lu sandıkta Dursun Özbek 157 oy, Süheyl Batum 36 oy;

2 No'lu sandıkta Dursun Özbek 173 oy, Süheyl Batum 32 oy

3 No'lu sandık: Dursun Özbek: 162 - Süheyl Batum: 70

4 No'lu sandık: Dursun Özbek: 162 - Süheyl Batum: 61

5 No'lu sandık: Dursun Özbek: 147 - Süheyl Batum: 61

6 No'lu sandık: Dursun Özbek: 151 - Süheyl Batum: 63

Kaynak: İHA