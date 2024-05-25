Galatasaray'da başkanlık yarışı başladı: Adaylar oyunu kullandı

Galatasaray'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Dursun Özbek ve başkan adaylarından Süheyl Batum, kulübün olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.

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Galatasaray Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurulu, Galatasaray Lisesi'nde devam ediyor. Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum oy verme işlemlerini tamamladı.

BAŞKAN ADAYLARI OYUNU KULLANDI

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Mevcut başkan ve başkan adayı Dursun Özbek oyunu kullandı. Özbek 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Hayırlısı olsun. Genel kurul her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Seçilen yönetim inşallah Galatasaray’a faydalı hizmetler yapar ve kulübü güzel günlere taşır" dedi.

Galatasaray'da başkanlık yarışı başladı: Adaylar oyunu kullandı - Resim : 1

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Başkan adaylarından Süheyl Batum da oyunu kullandı. Batum 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Süheyl Batum, seçimlerin hayırlı olmasını diledi

Galatasaray'da başkanlık yarışı başladı: Adaylar oyunu kullandı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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Galatasaray Dursun Özbek
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