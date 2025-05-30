Galatasaray'da İmzalar Atıldı, Resmen Açıklandı

"Türkiye Ligi gerçekten dünyadaki en iyi liglerden biri. Tekrar bu camiada olduğum için çok büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Transferlerimiz için de oldukça mutluyum. Şimdiden bir söz vermek istemiyorum. Kazandığım zaman konuşmayı seviyorum. Çok fazla çalışıp çok emek verip hedeflediklerimize ulaşmak istiyoruz."