Galatasaray'da İmzalar Atıldı, Resmen Açıklandı
Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray'da dikkat çeken bir hamleye imza atıldı. Tecrübeli isim için RAMS Park'ta imza töreni düzenlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Vodafone Sultanlar Ligi’nde yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray Daikin’de yeni başantrenör belli oldu.
İtalyan başantrenör Massimo Barbolini ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. RAMS Park’ta bir imza töreni düzenlenirken, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ile kadın voleybol takımının menajeri Neşve Büyükbayram da törene katıldı.
Kendisini sarı-kırmızılı ekibe bağlayan imzayı atan Barbolini, Galatasaray'da önceden çok güzel işler yaptığını belirterek şunları kaydetti:
"Türkiye Ligi gerçekten dünyadaki en iyi liglerden biri. Tekrar bu camiada olduğum için çok büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Transferlerimiz için de oldukça mutluyum. Şimdiden bir söz vermek istemiyorum. Kazandığım zaman konuşmayı seviyorum. Çok fazla çalışıp çok emek verip hedeflediklerimize ulaşmak istiyoruz."