Galatasaray'da İmzalar Atıldı, Resmen Açıklandı

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray'da dikkat çeken bir hamleye imza atıldı. Tecrübeli isim için RAMS Park'ta imza töreni düzenlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray transfer
Galatasaray'da İmzalar Atıldı, Resmen Açıklandı - Resim: 1

Vodafone Sultanlar Ligi’nde yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray Daikin’de yeni başantrenör belli oldu.

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Galatasaray'da İmzalar Atıldı, Resmen Açıklandı - Resim: 2

İtalyan başantrenör Massimo Barbolini ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. RAMS Park’ta bir imza töreni düzenlenirken, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ile kadın voleybol takımının menajeri Neşve Büyükbayram da törene katıldı.

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Galatasaray'da İmzalar Atıldı, Resmen Açıklandı - Resim: 3

Kendisini sarı-kırmızılı ekibe bağlayan imzayı atan Barbolini, Galatasaray'da önceden çok güzel işler yaptığını belirterek şunları kaydetti:

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Galatasaray'da İmzalar Atıldı, Resmen Açıklandı - Resim: 4

"Türkiye Ligi gerçekten dünyadaki en iyi liglerden biri. Tekrar bu camiada olduğum için çok büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Transferlerimiz için de oldukça mutluyum. Şimdiden bir söz vermek istemiyorum. Kazandığım zaman konuşmayı seviyorum. Çok fazla çalışıp çok emek verip hedeflediklerimize ulaşmak istiyoruz."

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