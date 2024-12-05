Galatasaray’da Altay Bayındır Sesleri

Manchester United’da aldığı sürelerden memnun olmayan ayrılmak isteyen Altay Bayındır, Galatasaray’a mesaj gönderdi. Sarı-kırmızılılar, devre arasında milli eldiveni kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Galatasaray’da Altay Bayındır Sesleri

Fernando Muslera'nın 14 yıllık Galatasaray kariyerini sezon sonunda sona ermesi beklenirken Galatasaray, kaleci transferinde sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, 2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Manchester United’a transfer olan Altay Bayındır’a kaleyi emanet etmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında “Galatasaray’ın stadından çok etkilenmiştim” sözleriyle sarı-kırmızılılara yeşil ışık yakmıştı.

Galatasaray’da Altay Bayındır Sesleri - Resim : 1

FENERBAHÇE GELİR ELDE EDECEK

Sarı-kırmızılı kulüp, Altay’ı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Eğer bu şartlarda transfer gerçekleşirse Fenerbahçe bu anlaşmadan yüzde 20 pay alacak. Manchester United ile Fenerbahçe arasında yapılan sözleşmede satış bedelinin 10 milyon Euro’yu geçmesi halinde ise sarı-lacivertlilerin 1 milyon Euro alacağı maddesi de yer alıyor.

Süper Lig’e dönmeye sıcak bakan 26 yaşındaki eldivenin talipleri arasında İskoçya’nın dev kulüplerinden Celtic de bulunuyor.

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Kaynak: Sözcü

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