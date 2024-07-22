Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı LaLiga Yolcusu

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın LaLiga ekiplerinden Real Sociedad'ın radarına girdiği iddia edildi. İspanyol kulübün yakın zamanda Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı LaLiga Yolcusu

Galatasaray’da savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı’nın LaLiga yolcusu olduğu iddia edildi.

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, sarı-kırmızılı ekipte forma giyen başarı savunma oyuncusu Abdulkerim Bardakcı’nın LaLiga ekibi Real Sociedad’ın radarında olduğunu bildirdi.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkerim Bardakcı için kulübün kapısını çalması bekleniyor.

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray forması ile çıktığı 77 resmi maçta 10 gol atıp 3 de asist başarısı gösterdi.

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