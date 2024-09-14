Galatasaray'da 11 Milyon Euroluk Kriz! Daha İmzası Kurumadı

Galatasaray'da 2 sezondur transfer sürecini yöneten Erden Timur'un ayrılışının ardından göreve başlayan Cenk Ergün, dün yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.



Transfer dönemi boyunca alınan kararlar ile tartışmalı bir hale gelen sarı-kırmızılı ekipte en büyük soru işareti ise Kopenhag'dan transfer edilen 21 yaşındaki Elias Jelert oldu. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'a karşı oynanan 2 mücadelede sahanın yıldızlarından biri olan ve Türk taraftarları etkileyen Jelert, Galatasaray'ın sağ bek ihtiyacının ardından 9 milyon euro net bonservis ücreti ve 2 milyon euro bonusların olduğu bir paketle transfer edildi.



TEKNİK HEYETİN RAPORU ORTAYA ÇIKTI



Galatasaray'da forma giydiği karşılaşmalarda bekleneni veremeyen ve Victor Osimhen'in transferiyle birlikte Okan Buruk'un formasyon değişikliğine gideceğine yönelik söylentilerin artması, Jelert'in takımdaki yerinin sorgulanmasına neden oldu.



Transferin son gününe kadar sol bek için Nicola Zalewski transferini zorlayan ancak beklediğini alamayan Galatasaray'ın bu bölgeye transfer girişiminde bulunması, Jelert'in kadroda düşünülmediği ve 3-5-2 sistemine geçileceği yorumlarına neden oldu.



Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen gazeteci Haluk Yürekli, yaptığı açıklamada "“Galatasaray scout ekibi ve teknik heyetin, Elias Jelert için olumsuz rapor verdiği ortaya çıktı.” ifadelerini kullanırken, bu açıklamanın ardından taraftarlar sarı-kırmızılı yönetime plansızlık gerekçesiyle isyan etti.