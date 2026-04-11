Galatasaray'a Osimhen Müjdesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’da sakatlık raporu açıklandı. Victor Osimhen, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışarak sahalara dönüş yolunda olumlu bir adım attı. Yıldız golcünün daha sonra kendisi için hazırlanan özel programla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Aynı açıklamada Yaser Asprilla’nın Göztepe maçında aldığı darbe sonrası dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edildi. Genç oyuncu günü tedaviyle geçirdi. Günay Güvenç’teyse antrenmanda iç yan bağ zorlanması belirlendi. Deneyimli kalecinin de takımdan ayrı şekilde tedavi sürecine alındığı açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi