Galatasaray’a Konya Şoku! Zirve Yarışı Kızıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda alınan bu sonuç, şampiyonluk yarışında taşları yerinden oynattı. İlk yarıda iki ekip de net fırsatlar yakalasa da gol sesi çıkmadı. Galatasaray Icardi, Yunus ve Sallai ile pozisyon buldu ancak çerçeveyi aşamadı.

ASLAN'IN GOLÜ VAR'A TAKILDI

İkinci yarının başında sarı kırmızılılar hamle yaptı. Noa Lang’ın pasında Sacha Boey’un şutunu kaleci çıkardı, dönen topu Leroy Sane ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle gol iptal edildi. Maçın kırılma anı buydu.

Dakikalar 75’i gösterdiğinde Adil Demirbağ Konyaspor’u öne geçirdi. 81’de Blaz Kramer farkı ikiye çıkardı ve mücadele 2-0 sona erdi.

FENERBAHÇE'YE FIRSAT DOĞDU

Okan Buruk, hafta içi Juventus karşısında elde edilen 5-2’lik galibiyet sonrası kadroda 6 değişiklik yapmıştı. Rotasyon tercihi Konya deplasmanında sonuç vermedi. Bu sonuçla Galatasaray ligde ikinci kez mağlup oldu ve 55 puanda kaldı. Konyaspor ise puanını 23’e yükseltti. Zirvede hesaplar yeniden açıldı. Fenerbahçe’nin pazartesi günü Kasımpaşa’yı yenmesi halinde puan farkı kapanacak.

Kaynak: Haber Merkezi