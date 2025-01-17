Galatasaray'a Hatay Deplasmanında Soğuk Duş! Sarı Kırmızılılar İstanbul'a Kayıpla Dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Hatayspor, maçın 28. dakikasında Cemali Sertel ile 1-0 öne geçti. Galatasaray, Victor Osimhen'in 56. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.

Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde puan alamadığı iki deplasmandan biri (Balıkesirspor; 2M), yaptığı üç ziyaretten de mağlubiyetle ayrıldığı Hatayspor (hükmen sonuçlar hariç). 4. ziyarette sarı kırmızılılar, Hatayspor deplasmanında ilk kez puan aldı.

Sarı kırmızılıların ligde 17 maçlık deplasman galibiyeti serisi de sona erdi. Galatasaray bu sonucun ardından ligdeki puanını 51'e çıkardı. Hatayspor ise 10 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Konyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.