Galatasaray'a Evinde Büyük Şok: Kiev Karşısında Üstünlüğünü Koruyamadı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında iki kez iki farklı öne geçtiği maçta Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu beraberlikle puanını 13’e yükseltirken, Dinamo Kiev ise ilk puanını aldı.

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Galatasaray'a Evinde Büyük Şok: Kiev Karşısında Üstünlüğünü Koruyamadı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında, Galatasaray Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırladı. RAMS Park'ta oynanan müsabakayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Kristo Tohver yönetti. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstlendi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Dinamo Kiev: Nescheret; Vivcharenko, Mykhavko, Bilovar, Tymchyk; Mykhailenko, Shaparenko, Buyolskyi; Kabaiev, Voloshyn, Vanat

CANLI ANLATIM | GALATASARAY 3-3 DINAMO KIEV

69' GOL | Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topa dokunan Yarmalenko farkı tekrar bire indirdi.

53' GOL | Penaltıda topun başına geçen Osimhen, topu ağlara göndererek farkı tekrar ikiye çıkarttı.

50' PENALTI | Kullanılan köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz, topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Pozisyon öncesinde potansiyel penaltı pozisyonu için VAR incelemesi yapılıyor. VAR incelemesi sonrası Barış Alper'in kırmızı kartı iptal edildi ve Galatasaray penaltı kazandı.

45' GOL | leksandr Tymchyk'in pasında içeri giren Vanat, Muslera'yı çalımlayıp topu ağlarla buluşturdu. Dinamo Kiev farkı bire indirdi.

22' GOL | Ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkerim Bardakçı, yaklaşık 28 metreden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

6' GOL | Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı.

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