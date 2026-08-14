Galatasaray'a Çorum Şoku! 10 Kişiyle Puanı Kaptı

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Trendyol Süper Lig’de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2026-2027 sezonuna puan kaybıyla başladı. Süper Lig tarihinde ilk kez mücadele eden Çorum FK, Rams Park’ta 70. dakikadan itibaren 10 kişi oynamasına rağmen Galatasaray’a galibiyet mutluluğu yaşatmadı.

Galatasaray, 53. dakikada Victor Osimhen’in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Çorum FK’nın cevabı gecikmedi. 59. dakikada Alexandros Kyziridis, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve Süper Lig tarihindeki ilk golü Çorum FK adına kaydetti.

ÇORUM 10 KİŞİ KALDI, GERİ ADIM ATMADI

61. dakikada Ramirez’in golüyle Çorum FK 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın 70. dakikasında Çorum FK 10 kişi kaldı. Yunus Akgün’e yaptığı sert faulün ardından Kyziridis kırmızı kart gördü.

Buna rağmen Çorum FK, Rams Park’ta son şampiyon karşısında mücadelesini sürdürdü ve Galatasaray’ın baskısına uzun süre direndi. Galatasaray aradığı beraberlik golünü ancak 90. dakikada bulabildi. Gabriel Sara’nın ortasında Victor Osimhen kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 2-2’ye getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

GALATASARAY TARAFTARINDAN TRANSFER TEPKİSİ

Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray’ın sezona puan kaybıyla başlaması tribünlerde de tepkiye neden oldu. Sarı-kırmızılı taraftarın, yeni sezon öncesinde kadroya henüz yeterli transfer yapılmamasına tepki gösterildi.

Kaynak: Haber Merkezi