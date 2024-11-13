Galatasaray'a Bir Yıldızından Daha Şok: Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, sakatlık gerekçesiyle Senegal milli takım kadrosundan çıkarıldı. Jakobs'un sağ bacak soleus kasında 3. derece yaralanma tespit edildi.

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Galatasaray'a Bir Yıldızından Daha Şok: Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, sakatlandı. Jakobs’un sağ bacak soleus kasında 3. derece yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Yıldız oyuncu Senegal milli takımının kadrosundan çıkarıldı.

Senegal Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "14 Kasım 2024'te Burkina Faso-Senegal ve 19 Kasım 2024'te Senegal-Burundi karşılaşmalarına çağrılan oyuncu Ismail Jakobs, 10 Kasım 2024'te kulübü ile çıktığı maçta sakatlandı. Kulübü Galatasaray tarafından 11 Kasım 2024'te İstanbul'da yapılan MR incelemelerinde sağ bacakta soleus kasında 3. derece lezyon tespit edildi. Bu nedenle Ismail Jakobs Kasım ayı periyodundaki milli maçlarda yer alamayacak” ifadeleri kullandı.

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