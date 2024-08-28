Galatasaray Yönetim Kurulu 'Acil' Olarak Toplanıyor: İlk İstifa Geldi

Sezona büyük hedeflerle başlayan Galatasaray, yapılan milyonlarca euroluk transferlere rağmen Şampiyonlar Ligi'ne kalma başarısı gösteremedi.

İsviçre Ligi'nin son sırasında bulunan Young Boys'a iki karşılaşmada da mağlup olan sarı-kırmızılılar, Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanırken, Galatasaray taraftarı sürpriz sonuçların ardından teknik direktör Okan Buruk ve Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kuruluna tepki gösterdi.

GALATASARAY YÖNETİM KURULU ACİL OLARAK TOPLANIYOR

Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı için yaklaşık 35 milyon dolarlık bir gelirden de faydalanamayacak olan Galatasaray'da bütçe planlaması sıkıntıya girerken, Galatasaray Yönetim Kurulu'nun saat 18.00'de toplanacağı öğrenildi.

İLK İSTİFA GELDİ

Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, alınan sürpriz sonucun ardından Galatasaray Yönetim Kurulu'nda ilk istifanın verildiğini iddia etti. Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Galatasaray Yönetim Kurulu bugün saat 18.00'de 'Acil' koduyla toplanma kararı aldı! Ali Yüce istifasını verdi! Yönetim kurulunda yer alan 3 isim daha istifa etmeyi düşünüyor!" ifadelerini kullandı.