Galatasaray Yönetim Kurulu 'Acil' Olarak Toplanıyor: İlk İstifa Geldi
İsviçre temsilcisi Young Boys'a mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'e play-off turunda veda eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Taraftarın teknik direktör Okan Buruk ve yönetim kuruluna yönelik tepkilerinin ardından Galatasaray'da 'acil' kodu ile 18.00'de bir toplantı yapılacağı öğrenilirken, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce'nin istifasını Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e sunduğu iddia edildi.
Sezona büyük hedeflerle başlayan Galatasaray, yapılan milyonlarca euroluk transferlere rağmen Şampiyonlar Ligi'ne kalma başarısı gösteremedi.
İsviçre Ligi'nin son sırasında bulunan Young Boys'a iki karşılaşmada da mağlup olan sarı-kırmızılılar, Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazanırken, Galatasaray taraftarı sürpriz sonuçların ardından teknik direktör Okan Buruk ve Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kuruluna tepki gösterdi.
GALATASARAY YÖNETİM KURULU ACİL OLARAK TOPLANIYOR
Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı için yaklaşık 35 milyon dolarlık bir gelirden de faydalanamayacak olan Galatasaray'da bütçe planlaması sıkıntıya girerken, Galatasaray Yönetim Kurulu'nun saat 18.00'de toplanacağı öğrenildi.
İLK İSTİFA GELDİ
Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, alınan sürpriz sonucun ardından Galatasaray Yönetim Kurulu'nda ilk istifanın verildiğini iddia etti. Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Galatasaray Yönetim Kurulu bugün saat 18.00'de 'Acil' koduyla toplanma kararı aldı! Ali Yüce istifasını verdi! Yönetim kurulunda yer alan 3 isim daha istifa etmeyi düşünüyor!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Yönetim Kurulu bugün saat 18.00'de 'Acil' koduyla toplanma kararı aldı! Ali Yüce istifasını verdi! Yönetim kurulunda yer alan 3 isim daha istifa etmeyi düşünüyor!— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 28, 2024