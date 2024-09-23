Galatasaray Yenilgisi ile Ali Koç'a Olay Çağrı! Yüz Binlerce Kişi Tek Tek...

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği derbinin ardından taraftarlar çılgına döndü. Ali Koç'un istifa etmesini talep eden taraftarlar 100 binden fazla tweet attı.

Galatasaray Yenilgisi ile Ali Koç'a Olay Çağrı! Yüz Binlerce Kişi Tek Tek...

Süper Lig’in 6’ıncı haftasına Galatasaray’a 3-1’lik skorla mağlup olan Fenerbahçe’de taaftarlar Başkan Ali Koç’u istifaya davet etti. Sosyal medya istifa paylaşımlarıyla yıkıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe’yi Livakovic’in kendi kalesine, Mertens ve Gabriel Sara’nın attığı gollerle mağlup etti. Fenerbahçe’nin tek golü ise penaltıdan Edin Dzeko’dan geldi. BU mağlubiyet Fenerbahçe taraftarını çılgına çevirdi.

Fenerbahçe’nin 32 maçlık yenilmezlik serisi acı bir şekilde sona ererken, Galatasaray ile puan farkı da 5’e çıktı. Fenerbahçe 13 puanda kaldı.

Maçın kaybedilmesinin ardından, taraftarlar sosyal medyada #alikocistifa hashtag’ine yüklendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hedefe oturtulurken, istifa talebiyle 100 binden fazla tweet atıldı.

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