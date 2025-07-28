Galatasaray Yeni Transferini Açıkladı

Galatasaray, yeni transferini resmen açıkladı. ABD'li oyuncu kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı.

Galatasaray Yeni Transferini Açıkladı
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdürürken yeni transferini açıkladı.

ABD'li forvet John Meeks’in sarı-kırmızılı ekibin formasını giyeceği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 26 yaşındaki basketbolcu, 2025-26 sezonunda Galatasaray formasını giyecek.

Meek, kariyerinde Kouvot Kouvola, Donar Groningen, Aguada, Bnei Ofek Dist Hertzeliya ve Santeros de Aguada formalarını giydi.

Kaynak: AA

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