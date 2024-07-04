Galatasaray Yeni Transferini Resmen Duyurdu
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Otis Livingston ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
Yeni sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdüren Türkiye Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Erkek Basketbol Takımı yeni transferini resmen duyurdu.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada ABD’li Otis Livingston ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Geçen sezon Almanya’nın Würzburg Baskets ekibinde forma giyen 27 yaşındaki oyun kurucu, geçen yılın en değerli oyuncusu seçilmişti.