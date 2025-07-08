Galatasaray Yeni Teknik Direktörünü Duyurdu

Galatasaray teknik direktörlük görevine Gabor Gallai'nin getirildiğini açıkladı. Açıklamanın 2 yıllık olduğu bildirildi.

Galatasaray Yeni Teknik Direktörünü Duyurdu
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Galatasaray, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, Gabor Gallai ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Frauen-Bundesliga’nın köklü ekiplerinden TSG 1899 Hoffenheim’da uzun yıllar görev alan, Almanya doğumlu deneyimli teknik direktör ile Gabor Gallai ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Galatasaray Yeni Teknik Direktörünü Duyurdu - Resim : 1

Kulüpten yapılan açıklamada, “Son olarak İsviçre’nin Grasshopper Club Zürich takımını çalıştıran, uluslararası deneyimi, oyuncu gelişimine verdiği önem ve oyun disipliniyle adından söz ettiren Gallai, sarı kırmızılı ekibimizin teknik direktörlük görevini üstlenecek.
Gábor Gallai’ye hoş geldin diyor, Galatasaray’daki görevinde üstün başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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