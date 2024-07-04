Galatasaray Yeni Sezon Formalarını Tanıttı!

Süper Lig’de geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Puma ile anlaşma sağlamasının ardından yeni sezon formalarını ilk kez görücüye çıkardı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, formaların satışa çıkarıldığı da duyuruldu.

Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Galatasaray, yeni formalarını tanıttı. Kulüpten yapılan paylaşıma "Ateşten doğdu bu efsane… Hadi, göğsünü gere gere asaletinle kükre” notunu düştü.

Formalar satışa da resmen çıkarıldı.