Galatasaray ve PUMA Arasında Yeni Sözleşme

Galatasaray, PUMA ile tüm branşları kapsayan geniş kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Galatasaray ve PUMA Arasında Yeni Sözleşme

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşma, Galatasaray'ın basketbol, voleybol, atletizm, kürek, judo, yüzme ve sutopu gibi branşlarında mücadele eden kadın ve erkek takımlarının formalarını ve spor tekstil ürünlerini kapsıyor. Bu anlaşmayla birlikte Galatasaray sporcularının tamamı, PUMA ürünleriyle müsabakalarda mücadele edecek.

Öte yandan anlaşma 2024-2025 sezonundan itibaren başlayacak ve 5 yıl sürecek.

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