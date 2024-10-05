Galatasaray VakıfBank'ı Farklı Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonu ilk hafta müsabakasında Galatasaray, VakıfBank'ı 3-0 yenerek sezona galibiyetle açtı.

Galatasaray VakıfBank'ı Farklı Geçti

Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Alexia Caratasu, Katarina Lazovic, Eline Timmerman, Britt Bongaerts, Eylül Akarçeşme (L), (Aslıhan Kılıç, Kalandadze)

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Kiera Van Ryk, Markova, Yuan Xinyue, Ayça Aykaç (L), (Cansu Özbay, Bosetti, Kendall Kipp, Deniz Uyanık)

Setler: 25-21, 25-22, 25-15

Süre: 1 saat 20 dakika

Kaynak: İHA

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